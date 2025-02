Ídolo de Boca Juniors, exportero Abbondanzieri, alabó a Palacios y lo calificó como "un Riquelme de sus tiempos"

El mediocampista nacional Carlos Palacios tiene a todo el mundo de Boca Juniors a sus pies, recibiendo alabanzas no solo de la prensa y los hinchas, sino también de ídolos del propio elenco xeneize.

Es el caso del ex portero Roberto Abbondanzieri, quien defendió el arco bostero entre 1997 y 2006 y desde 2009 hasta mediados de 2010, con un saldo de seis títulos de primera división de Argentina, tres Copas Libertadores, dos Copas Internacionales, dos Copas Sudamericanas y una Recopa Sudamericana.

En conversación con radio ADN mientras observaba el duelo entre Unión Española y Palestino, "Pato" fue consultado por su conocimiento de los chilenos que tiene el cuadro de La Ribera (Palacios y Williams Alarcón) y resaltó que fue él uno de los artífices del debut de la "Joya" en el conjunto hispano.

"A Williams Alarcón no lo conozco, a Carlos Palacios, sí, porque lo pusimos nosotros en Primera División con Martín Palermo. Es un orgullo que esté ahí jugando, ya fue importante el paso de ir a Colo Colo, me pone muy contento", sostuvo el ex guardameta.

El mundialista con la Albiceleste en Alemania 2006 calificó al volante como un futbolista "atrevido, un Riquelme de sus tiempos, aunque la comparación es media tediosa, pero es un jugador así, que lleva al equipo para adelante. Con su ímpetu y juventud, va a funcionar muy bien".

