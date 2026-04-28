Humberto Suazo y Fabián Estay serán introducidos al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Humberto Suazo y Fabián Estay se integrarán al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en su generación 2026.

En México se eligieron a las leyendas que serán parte de la "Vitrina de los Inmortales", junto con otros referentes como Thierry Henry, Fernando Torres, Alessandro Del Piero o Miroslav Klose, entre otros.

Ambos chilenos tuvieron muy destacadas carreras en México. "Chupete", actual entrenador de San Luis de Quillota, es ídolo del Monterrey, mientras el exvolante se consagró campeón con las camisetas del Toluca y el América.

La ceremonia se llevará a cabo el 10 de noviembre en Pachuca, ciudad donde se encuentra la sede del Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

Cabe señalar que tanto el delantero como "Fabi" no serán los primeros chilenos en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Iván Zamorano ingresó en 2024, Osvaldo "Pata Bendita" Castro lo hizo en 2025, mientras que Carlos Reinoso en 2011 y Rodrigo "Pony" Ruiz en 2024.

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