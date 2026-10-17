Humberto Suazo tras triunfo de San Luis: "Se nos vinieron todos los fantasmas"

San Luis sigue firme como puntero en el Campeonato del Ascenso gracias a un triunfo sobre la hora frente a Magallanes como visitante que a juicio de su entrenador, Humberto Suazo, les hizo sufrir más de la cuenta.

El técnico reconoció a la transmisión oficial, una vez terminado el triunfo por 1-0 en el Municipal de San Bernardo, que el partido les favoreció gracias a la expulsión que sufrieron los locales en el minuto 21. "Sabíamos que Magallanes aquí se hace fuerte, tiene buen fútbol y tuvimos la fortuna que estuvimos con uno más".

"Chupete" recordó que en otros partidos no pudieron resolver esa superioridad. "Se nos vinieron todos los fantasmas de cuando nos pasó con Wanderers, que tuvimos también y terminamos perdiendo, pero este equipo se entrega por completo, busca, no juega pelotazos, intenta llegar al arco con buen fútbol. Y se vio reflejado en la última jugada. Pudimos llevarnos el triunfo y la verdad que muy contento".

El otrora goleador no se sobreconfía y sabe que le quedan dos partidos para alcanzar el ascenso. "Ahora nos enfrentamos a Recoleta y Arica, que son partidos igual de complicados en esta división".

Suazo tuvo palabras además para el fallecido presidente de la institución, César Villegas, y los hinchas que perecieron la pasada semana en el viaje a Puerto Montt. "La verdad es que estoy muy emocionado. Creo que uno se acuerda de todos los momentos lindos, de todas las personas que no están. Primero, agradecido de don César por darme la posibilidad de terminar mi carrera jugando y después dirigiendo. Y la verdad que a los que ya no están".

El adiestrador recordó que precisamente los quillotanos le permitieron lanzar su carrera futbolística y hoy puede hacerlo también como entrenador. "Algo muy especial. Hace 23 años jugué y en San Luis tuve la oportunidad de mi renacer futbolístico acá en San Luis. Tuvimos la fortuna de ascender. Esperar que siga la racha, sigamos compitiendo. Creo que eso es lo importante, no preocuparnos más allá de si vamos a salir campeones o no. Lo importante aquí es que el equipo compite y está en la parte alta", remató "Chupete" que está cerca de hacer historia dirigiendo a un club.

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