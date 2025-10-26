Humberto Suazo se integrará el cuerpo técnico de San Luis

El viernes, en un emotivo momento, Humberto Suazo, histórico goleador del fútbol chileno, puso fin a su carrera a los 44 años.

Vistiendo la camiseta de San Luis y frente a Copiapó, Chupete jugó sus últimos minutos y salió de la cancha ovacionado y emocionado.

Suazo no habló de cuál será su futuro laboral, pero el DT de San Luis, Fernando Guajardo, finalmente lo reveló.

“Humberto nos deja, pero se va a quedar apoyando dentro del cuerpo técnico, lo vamos a perder en la cancha, pero lo ganaremos en el cuerpo técnico”, avisó el entrenador del conjunto quillotano.

Guajardo no dijo cuál será la labor específica que cumplirá Suazo en el cuerpo técnico, pero sí señaló que su sola presencia será importante en lo motivacional para los ahora sus ex compañeros de equipo.

“Lo veo muy feliz, compenetrado, estudioso como DT porque ya lo es, nos ha aportado mucho y lo seguirá haciendo”, señaló el DT.

