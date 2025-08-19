Hugo González y Luis Pérez serán los entrenadores interinos de Colo-Colo tras la salida de Jorge Almirón

El directorio de Blanco y Negro -concesionaria que administra a Colo-Colo concretó la salida del director técnico Jorge Almirón, quien ya había adelantado su partida tras perder por 4-1 ante Universidad Católica en el estadio Monumental.

Cabe recordar que la reunión debió ocurrir este lunes, pero los representantes de la oposición al presidente Aníbal Mosa, es decir, el "bloque Vial", no concurrió a la cita. Si bien tampoco aparecieron esta jornada en el estadio Monumental, se sumaron vía telemática.

Tras casi dos horas de deliberación, según información de radio Cooperativa, ambas partes llegaron a un entendimiento y aprobaron el cese de la relación contractual con el argentino, quien recibirá una indemnización cercana al millón de dólares que se pagaría en cuotas.

El trasandino arribó al cuadro de Macul a inicios de 2024 y a pesar de los momentos que irregularidad que exhibieron los albos durante el primer semestre, el DT pudo cambiar su suerte en la segunda mitad del año llevando al "Cacique" hasta los cuartos de final de Copa Libertadores.

Aunque el mayor éxito llegó en el Campeonato Nacional donde tras ponerse al día con sus duelos pendientes y aprovechar una caída ante Universidad de Chile, el conjunto popular logró remontar diez puntos de diferencia y se consagró campeón. Además, levantó el título de la Supercopa de Chile.

Sin embargo, el 2025, justo en la conmemoración del centenario de la institución, la campaña fue diametralmente opuesta, quedando marcada por las eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Chile, ambas en fase de grupos.

En la Liga de Primera, en tanto, el vigente monarca del fútbol chileno exhibió una leve mejoría hacia fines de mayo, pero comenzó a decaer nuevamente en junio, cosechando desde ese periodo hasta la fecha apenas una victoria en ocho partidos oficiales, números que terminaron por sentenciar el ciclo del trasandino.

Almirón se marcha de Colo-Colo con un registro de 39 triunfos, 23 empates y 21 derrotas en 83 duelos disputados.

En lo que se resuelve la llegada de un entrenador oficial, el primer equipo sería comandado por una dupla técnica integrada por Hugo González y Luis Pérez, quien ya tuvieron un interinato en el club. Se espera que dirijan, al menos, el pleito de este viernes con Palestino y el Superclásico ante Universidad de Chile.

PURANOTICIA