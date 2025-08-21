Hugo González y la temporada de Colo-Colo "No ha sido tan desastre lo futbolístico"

Colo-Colo se alista para abrir este viernes la 21° fecha de la Liga de Primera cuando visite a Palestino en La Cisterna, en el que será el primer partido del "Cacique" sin Jorge Almirón.

El cuadro albo será dirigido por la dupla técnica interina conformada por Hugo González y Luis Pérez. Y el primero habló este jueves en conferencia de prensa, donde se refirió a la campaña del equipo.

Consultado sobre el encuentro ante el elenco tetracolor, y luego el Superclásico ante Universidad de Chile, González sostuvo que "así como (dos partidos) determinantes, uno nunca sabe lo que pasa después. Después vamos a pensar en Universidad de Chile, primero es Palestino. Está demás decir que son rivales difíciles y esperemos estar a la altura de las circunstancias, no me cabe duda que así va a ser".

En cuanto al ánimo del plantel tras la salida de Almirón, comentó que "nos encontramos con un grupo de profesionales y eso marcó todo el tema, las prácticas han sido espectaculares, han tenido toda la disposición, todo el respeto y todas las ganas de revertir todo lo que ha sucedido".

Por ultimo, no dramatizó por la mala temporada 2025 del equipo: "Han habido partidos donde hemos sido superiores, lamentablemente los resultados no se han dado, pero eso no significa que esté todo mal. A ratos hemos dejado puntos en el camino, que lamentablemente por algunas desconcentraciones no pudimos abrochar, pero en términos generales, no ha sido tan desastre lo futbolístico, hay una cuestión de resultados engañosos".

PURANOTICIA