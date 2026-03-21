Huachipato y Deportes Concepción sellaron un empate al debutar en Copa de la Liga

En un dinámico e intenso encuentro disputado en Talcahuano, Huachipato y Deportes Concepción firmaron un reñido empate a dos en el debut de ambos por la Copa de la Liga, en una zona que comparten con Colo-Colo y Coquimbo Unido.

Tres derrotas consecutivas en la Liga de Primera, además de la temprana eliminación en Copa Libertadores, obligaban al elenco acerero a arrancar con el pie derecho en el torneo. Misma intención tenía el León de Collao, colista del torneo nacional, que además vivía su primer partido de la mano de su flamante entrenador, Walter Lemma.

En un inicio sin mucha claridad por parte de ambos equipos, el dueño de casa se encontró con un penal por mano de Yonatan Rodríguez, que Lionel Altamirano (15') no dudó en transformar en gol para festejar por tercera vez en la temporada y abrir la cuenta en Talcahuano.

La visita no perdió la concentración y poco a poco fue acercándose al arco metalúrgico, hasta que en el minuto 24, después de tres córner seguidos, Diego Carrasco tocó el balón de taco y asistió al sempiterno Joaquín Larrivey, quien con un cabezazo por el segundo palo emparejó las cifras.

Con la conquista del ex goleador de Universidad de Chile, la visita tomó el control del cotejo y tras exigir al joven seleccionado nacional Bastián Mella (33'), en el inicio del segundo lapso Leonardo Valencia habilitó a Norman Rodríguez, quien asistió de inmediato a Joaquín Larrivey para que el argentino concretara la remontada (53').

Sin embargo, la alegría le duró poco al conjunto lila, ya que en el 57' Ezequiel Cañete emparejó las cifras con una polémica anotación. Es que en la repetición se vio clamaren que Altamirano se encontraba adelantado y tuvo que moverse para no bloquear la dirección del disparo, afectando la visual del arquero César Dutra. Pero el árbitro Nicolás Gamboa no lo consideró así y validó la conversión.

A partir de ese momento, ambos cuadros comenzaron asaltarse la mitad de la cancha y se lanzaron con todo en búsqueda un gol de la victoria que nunca llegó, con lo cual siderúrgicos y penquistas arrancaron su aventura en el torneo con un punto cada uno en el Grupo A.

En el marco de la segunda fecha del certamen, Deportes Concepción volverá a la acción este martes para visitar a Colo-Colo en el estadio Monumental a partir de las 20:30 horas. Huachipato, en tanto, recibirá a Coquimbo Unido desde las 18:00 del miércoles.

Huachipato

Bastián Mella; Cristián Toro, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Juan Figueroa (Mario Briceño, 45'), Javier Cárcamo, Ezequiel Cañete (Maximiliano Rodríguez, 79'), Santiago Silva, Claudio Torres (Claudio Sepúlveda, 45'); Lionel Altamirano, Cris Martínez. (DT: Jaime García)

Deportes Concepción

César Dutra; Bryan Véjar (Ariel Cáceres, 68'), Yonatan Rodríguez (Nelson Sepúlveda, 68'), Diego Carrasco, Javier Rojas; Misael Dávila, Norman Rodríguez, Leonardo Valencia; Aldrix Jara, Joaquín Larrivey, Matías Cavalleri. (DT: Walter Lemma)

Árbitro: Nicolás Gamboa

Estadio: Huachipato CAP-Acero, Talcahuano

PURANOTICIA