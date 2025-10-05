Click acá para ir directamente al contenido
Huachipato y Audax Italiano dirimen en Talcahuano al primer finalista de la Copa Chile

La ventaja hasta el momento es para el conjunto de La Florida, que ganó la semifinal de ida, en duelo disputado en el estadio Bicentenario, que terminó con resultado de 1-0.

Domingo 5 de octubre de 2025 11:14
En medio de la realización de la Copa del Mundo Sub 20, este domingo 5 de octubre prosigue en Chile la disputa de la Copa Chile.

De hecho, se conocerá al primer finalista del torneo, tras la disputa del duelo entre Huachipato y Audax Italiano, a jugarse en el estadio CAP de Talcahuano a partir de las 17.30 horas.

La ventaja hasta ahora es para los itálicos que ganaron el primer duelo jugado en Santiago por 1-0.

La otra semifinal del torneo la animan Deportes Limache y Deportes La Serena.

En el primer duelo entre ambas escuadras ganó el conjunto tomatero 2-0 como local. La revancha se jugará el próximo domingo 12 de octubre en la región de Coquimbo.

