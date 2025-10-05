Huachipato y Audax Italiano dirimen en Talcahuano al primer finalista de la Copa Chile

En medio de la realización de la Copa del Mundo Sub 20, este domingo 5 de octubre prosigue en Chile la disputa de la Copa Chile.

De hecho, se conocerá al primer finalista del torneo, tras la disputa del duelo entre Huachipato y Audax Italiano, a jugarse en el estadio CAP de Talcahuano a partir de las 17.30 horas.

La ventaja hasta ahora es para los itálicos que ganaron el primer duelo jugado en Santiago por 1-0.

La otra semifinal del torneo la animan Deportes Limache y Deportes La Serena.

En el primer duelo entre ambas escuadras ganó el conjunto tomatero 2-0 como local. La revancha se jugará el próximo domingo 12 de octubre en la región de Coquimbo.

PURANOTICIA