Huachipato vs. Universidad de Chile se jugará sin público pese a críticas del club

Después de mucha incertidumbre, finalmente se podrá disputar el partido entre Huachipato y Universidad de Chile el domingo a las 12:00 horas en Talcahuano, por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026.

Eso sí, la Delegación Presidencial del Biobío autorizó el cotejo pero sin público, lo cual no cayó bien al controlador del cuadro acerero, Hernán Rosenblum.

"Para nosotros es muy lamentable tener que jugar sin público. Pasamos por varias etapas y solicitudes, aceptadas en un principio y luego rechazadas. En un comienzo podíamos jugar con 9.000 personas de hinchada local y visitante, algo por lo que siempre hemos luchado, para que exista un marco importante, con nuestros hinchas y sus familias", comenzó diciendo el dirigente en conversación con radio ADN.

"Por otra parte, tenemos el compromiso de darle continuidad al campeonato, con este cuaderno de cargos de TNT Sports. Nos encontramos entre la espada y la pared. Si me preguntas en lo personal, no deberíamos haber jugado el fin de semana y haber buscado alguna fecha en la que pudieran asistir nuestros hinchas, y no jugar a estadio vacío, que nada bien le hace al espectáculo", añadió.

Consultado por los motivos entregados por las autoridades para no autorizar público, sostuvo: "Hay que entender el contexto: estamos en una región bajo Estado de Catástrofe, algo absolutamente atendible, pero a eso luego se sumó lo ocurrido en el partido de la U de Chile con Audax. Sin duda, eso se agregó a las constantes negativas a las solicitudes que hicimos".

Sobre los perjuicios económicos para el club por jugar a puertas cerradas, comentó: "Lo que se deja de ingresar es aproximadamente entre 80, 90 o hasta 100 millones de pesos. Nosotros lo habíamos definido según el valor de las entradas, pero lo que más duele es que tenemos abonados a los que no les podemos responder en momentos como estos. Obviamente vamos a tener que ver la forma de resarcir a la gente. Es solo pérdida en lo monetario. Después del partido tendremos que sentarnos a discutir cómo cubriremos el déficit que se va a generar. Aquí sale dañado el fútbol en general. Al menos vamos a contribuir a darle continuidad al Campeonato Nacional, aunque a Huachipato le duela al bolsillo".

PURANOTICIA