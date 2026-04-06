Huachipato volvió a festejar con una contundente goleada sobre la U. de Concepción en la Liga de Primera

Después de un largo periodo sin celebraciones que se extendía desde el 21 de febrero, Huachipato logró reencontrarse con la victoria tras propinarle una goleada de 5-1 a Universidad de Concepción. El encuentro, disputado en el estadio CAP Acero, sirvió para dar un respiro al proceso técnico de Jaime García, quien llegaba a este compromiso sumamente cuestionado por los resultados previos.

La escuadra de la usina arribó a este duelo con la carga de siete caídas en línea sumando todas sus competencias, lo que obligó a los jugadores a afrontar el partido con la urgencia de romper la inercia negativa. Por su parte, el "Campanil" aterrizó en Talcahuano con la intención de sumar tres puntos que lo posicionaran en la zona alta, buscando dejar atrás el rendimiento irregular exhibido en el inicio de la Copa de la Liga.

El marcador se abrió temprano, cuando los planteles aún buscaban acomodarse tácticamente. A los seis minutos, una combinación iniciada por Cristhofer Mesías encontró a Agustín Urzi, quien asistió a Cecilio Waterman; el atacante devolvió la pared para que el volante, mediante un potente remate de zurda desde la periferia del área, decretara el 1-0 transitorio para la visita.

Pese a que el elenco universitario mantuvo el control inicial e incluso rozó el segundo tanto con un testazo de Waterman que pasó cerca del poste a los 17', el dueño de casa logró equilibrar las acciones. En el minuto 37, los siderúrgicos replicaron la efectividad de su rival: Maximiliano Rodríguez cedió para Santiago Silva, quien con un disparo rasante y ajustado puso la paridad en el tablero.

Tras un inicio de complemento con escaso ritmo, las variantes introducidas desde el banco local revitalizaron a Huachipato. La ventaja para los "acereros" llegó de forma inesperada a los 66 minutos, producto de una falla técnica del meta Santiago Silva, quien calculó mal su salida ante un envío frontal y lejano de Nicolás Vargas, permitiendo que el balón terminara en el fondo de las mallas.

El error del portero fue un golpe anímico del que la UDEC no pudo recuperarse, especialmente cuando tres minutos después (69'), otra desatención aérea del guardameta facilitó la anotación de Cris Martínez. Con el control total del juego, los dirigidos por Diego Santelices estructuraron la goleada definitiva con los tantos de Rodríguez a los 78' y Claudio Sepúlveda a los 82'.

Con este resultado, el equipo de la usina alcanzó las 12 unidades para situarse en la séptima plaza, superando por un punto a Universidad de Concepción, que se mantiene en la novena ubicación. En la próxima jornada, Huachipato visitará a O'Higgins este viernes a las 20:00 horas, mientras que el "Campanil" recibirá a Cobresal el domingo, también a las 20:00 horas.

FICHA TÉCNICA

Huachipato: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Santiago Silva, Claudio Sepúlveda (Martín Torrejón, 85'), Ezequiel Cañete (Mario Briceño, 62'); Juan Ignacio Figueroa (Lionel Altamirano, 62'), Maximiliano Rodríguez (Maicol León, 79'), Harold Antiñirre (Cris Martínez, 45'). (DT: Diego Santelices).

Universidad de Concepción: Santiago Silva; Jorge Espejo, Osvaldo González, Leonel González, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz, Cristhofer Mesías (Ariel Uribe, 68'); Agustín Urzi (Antonio Díaz, 45'), Cecilio Waterman, Jeison Fuentealba (Martín Ramírez, 81'). (DT: Facundo Gareca).

Árbitro: Fernando Véjar



Estadio: Huachipato CAP Acero, Talcahuano

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