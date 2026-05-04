Huachipato vence por la cuenta mínima a D. Concepción y lo elimina de la Copa de la Liga

Con un ajustado triunfo por la cuenta mínima, Huachipato logró mantenerse en competencia dentro de la Copa de la Liga, sentenciando de paso la eliminación de Deportes Concepción. El encuentro, disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, se caracterizó por un desarrollo paulatino que derivó en un desenlace bastante friccionado.

La urgencia de sumar de a tres era imperativa para ambas escuadras. Al registrar apenas un punto de los nueve que ya se habían disputado, tanto "lilas" como "acereros" tenían claro que una igualdad mermaría drásticamente sus posibilidades de clasificación, dejando su margen de error prácticamente en cero.

Pese a este escenario de necesidad absoluta, la primera mitad del compromiso careció de intensidad ofensiva. Las aproximaciones más destacadas tardaron en llegar: a los 18 minutos, el guardameta Christian Bravo desvió un peligroso tiro libre ejecutado por el local Jorge Henríquez. La réplica de los metalúrgicos ocurrió a los 25', cuando un testarazo de Lionel Altamirano impactó de lleno en el vertical.

La recta final de la etapa inicial trajo consigo las mayores emociones. A los 40', el portero forastero logró contener un lanzamiento penal que Leonardo Valencia no logró definir con precisión. Posteriormente, durante el tiempo de adición, el VAR intervino para ahogar el grito de gol de Mario Sandoval, quien había despachado un potente remate desde fuera del área, anulando la conquista por una infracción previa cometida por Ignacio Mesías.

El ritmo del partido volvió a decaer en los primeros pasajes del segundo tiempo. Sin embargo, un error en la salida del cuadro anfitrión fue capitalizado por Ezequiel Cañete, quien asistió a Altamirano a los 58 minutos. El atacante se perfiló para su pierna diestra y, mediante un ajustado remate al segundo palo, inauguró el marcador en la capital de la región del Biobío.

Tras la apertura de la cuenta, el "León de Collao" tomó el control del balón y generó ocasiones claras para igualar el tanteador a los 76' y 78'. Por su parte, el conjunto de la usina no se conformó con la ventaja mínima y apostó por rápidas transiciones ofensivas, generando constante peligro en el área custodiada por Nery Veloso, exarquero mundialista de la categoría Sub-20.

El epílogo del encuentro estuvo marcado por la indisciplina. A los 90+5', la escuadra dirigida por Walter Lemma sufrió la expulsión de Sandoval, lo que sepultó cualquier intento de remontada. Inmediatamente después, un altercado entre Cris Martínez y Diego Carrasco culminó con el árbitro mostrando la tarjeta roja a ambos futbolistas.

Gracias a esta victoria, el elenco siderúrgico alcanzó las cuatro unidades, afianzándose en la tercera posición de su grupo y quedando a tres puntos de los líderes, Colo Colo y Coquimbo Unido. En la vereda opuesta, el equipo penquista quedó relegado al último lugar de la tabla con solo un punto, confirmando su despedida del certamen.

El calendario indica que Deportes Concepción buscará reponerse de esta eliminación este sábado a las 17:30 horas, momento en el que ejercerá como local ante el "Cacique". Por otro lado, Huachipato tendrá un duelo decisivo el domingo a las 15:00 horas frente a la escuadra "pirata", donde deberá sumar para no repetir el destino de su rival de turno.

Alineaciones del encuentro:

Deportes Concepción: Nery Veloso; Ariel Cáceres (Brayan Véjar, 73'), Norman Rodríguez, Diego Carrasco, Dilan Varas (Franco Cáceres, 78'); Jorge Henríquez, Mario Sandoval, Yonatan Rodríguez (Misael Dávila, 61'), Leonardo Valencia; Aldrix Jara (Ángel Gillard, 61'), Ignacio Mesías (Carlos Escobar, 61'). (DT: Walter Lemma).

Huachipato: Christian Bravo; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Benjamín Mellado; Santiago Silva (Carlos Herrera, 73'), Sebastián Melgarejo (Cris Martínez, 78'); Maicol León (Maximiliano Osorio, 84'), Ezequiel Cañete, Mario Briceño (Kevin Altez, 73'); Álvaro Abarzúa (Lucas Velásquez, 78'), Lionel Altamirano. (DT: Jaime García).

Expulsados: Mario Sandoval (CON, 90+5'), Diego Carrasco (HUA, 90+8'), Cris Martínez (HUA, 90+8').

Árbitro: Matías Assadi.

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

PURANOTICIA