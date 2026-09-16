Huachipato sostuvo la ventaja en historiado partido ante Coquimbo y se aleja de la zona descenso

En un historiado partido cuya definición tuvo que esperar por dos semanas, Huachipato sostuvo el resultado y derrotó por la cuenta mínima a Coquimbo Unido, alejándose de la parte baja de la Liga de Primera.

Las acciones se retomaron a contar del minuto 68, momento en que una bomba de estruendo le cayó al portero "acerero" Christian Bravo, quien se fue al piso debido al trauma acústico y tuvo que ser retirado en ambulancia y posteriormente, derivado a un centro médico donde evolucionó favorablemente.

Debido a este hecho de violencia que se registró a fines de agosto en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el compromiso fue trasladado hasta el Municipal de La Cisterna y sin la presencia de público en las tribunas.

En lo futbolístico, el cuadro metalúrgico buscaba al menos sostener la mínima ventaja que había obtenido gracias a Santiago Núñez (65') para alejarse de la zona de descenso. Los "piratas", en tanto, necesitaban la victoria para meterse nuevamente en la pelea por clasificar a copas internacionales.

Aunque todo hacía indicar que serían los aurinegros quienes tomarían las riendas del cotejo, el elenco de Talcahuano no salió a especular y le propuso un duelo de ida y vuelta su adversario, que erró la situación más clara en los descuentos por medio de Nicolás Johansen (90+5').

De esta manera, el conjunto de la usina trepó hasta el 12° lugar con 28 puntos, seis unidades arriba de la zona de descenso y apenas una por debajo del combinado "filibustero".

Ahora, Coquimbo Unido tendrá que pensar en su llave de Copa Chile ante Cobreloa (martes 22 de septiembre y miércoles 7 de octubre) para luego concentrarse de cara al duelo con el líder Colo-Colo, programado para el domingo 11 del próximo mes a las 15:00 horas.

Huachipato en tanto, visitará a Universidad de Concepción a las 20:00 horas del viernes 2 en un duelo postergado de la Liga de Primera. Después de eso, chocará con O'Higgins a las 17:30 del sábado 10, también por el Campeonato Nacional.

FICHA DEL

PARTIDO

Coquimbo

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo (Sebastián Cabrera, 87'); Cristián Zavala, Sebastián Galani, Alejandro Camargo (Guido Vadala, 89'), Pablo Rodríguez (Facundo Pons, 89'); Lucas Pratto, Nicolás Johansen. (DT: Hernán Caputto)

Huachipato

Christian Bravo; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Claudio Sepúlveda, Carlos Herrera, Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez, Mario Briceño; Lionel Altamirano, Sergio Núñez. (DT: Jaime García)

Árbitro: Nicolás Gamboa

Estadio: Municipal de La Cisterna

PURANOTICIA