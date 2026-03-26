Huachipato se hunde en la duda: García enfrenta presión tras seis partidos sin triunfos

Jaime García atraviesa un complejo momento al mando de Huachipato. Tras la reciente derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido en condición de local, el conjunto acerero complicó su clasificación en la Copa de la Liga y extendió a seis su racha de partidos sin conocer la victoria.

Ante los cuestionamientos y los rumores sobre una posible salida anticipada de la banca, el entrenador se mostró reflexivo sobre el presente del club. "Tengo que ver cuál es la forma para poder encontrar de nuevo al equipo. No me alimento de las derrotas para decir que soy bueno o malo. Hay que pensar más con la cabeza que con el corazón", señaló el estratega en conferencia de prensa.

García enfatizó que estaba consciente del desafío al asumir el cargo en la institución siderúrgica. "El técnico toma estos riesgos y yo tomé este riesgo que conllevaba esta institución. Sabía que era alto y que en algún momento podía pasar esto. Yo no me puedo volver loco, soy el líder del grupo y tengo que ver cómo resuelvo esto", añadió.

El próximo desafío para Huachipato será el próximo miércoles 1 de abril, cuando visiten a Colo Colo en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la Copa de la Liga, instancia donde buscarán revertir su actual racha negativa.

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