Huachipato recibe dura sanción de Conmebol por conductas racistas de su hinchada

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol notificó una drástica resolución contra Huachipato, derivada de los insultos xenófobos proferidos por un sector de su parcialidad el pasado 24 de febrero. Los hechos ocurrieron durante el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores, donde el conjunto acerero recibió a Carabobo de Venezuela.

El castigo financiero para la escuadra del Biobío asciende a 105 mil dólares, cifra que el organismo con sede en Luque, Paraguay, descontará directamente de los pagos por derechos de transmisión televisiva. Además del impacto económico, el club fue penalizado con la obligación de disputar sus próximos dos encuentros internacionales como local sin público en las gradas.

La ofensiva disciplinaria del ente rector también alcanzó a otros dos representantes chilenos por incidentes en la fase previa de la Copa Sudamericana. Cobresal, que actuó como anfitrión en el estadio Zorros del Desierto de Calama, deberá cancelar una multa de 18 mil dólares. Esta sanción responde a infracciones al manual de seguridad y al reglamento de clubes, vinculadas principalmente al desperfecto eléctrico que postergó el inicio del duelo ante Audax Italiano por casi 120 minutos.

En tanto, Audax Italiano recibió una amonestación formal por parte de la confederación. La advertencia a la institución de La Florida se produjo luego de que se reportara que algunos de sus seguidores escalaron instalaciones y estructuras del recinto deportivo que no estaban habilitadas para el uso de los espectadores.

PURANOTICIA