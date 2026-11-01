Huachipato empata sin goles ante La Serena y desaprovecha su ventaja numérica

Huachipato no pudo con Deportes La Serena y no supo aprovechar la superioridad numérica que tuvo por largos pasajes del encuentro que abrió la jornada dominical de Primera División.

Acereros y Papayeros llegaron a este encuentro con claros intereses de alcanzar la victoria. Por el lado de los locales, el triunfo los metía de lleno en la zona de clasificación a copas internacionales, mientras que para los Granates los salvaba definitivamente de la opción del descenso, y eso se vio plasmado de inmediato en el terreno de juego, ya que antes de los cinco minutos los dos elencos dispararon a puerta.

La movilidad de Matías Marín y un remate desde fuera del área obligó a Christian Bravo a manotear muy exigido a los 11'. Pero los anfitriones replicaron por medio de un carrerón por la banda derecha de Mario Briceño dos minutos más tarde. Y, antes que su centro causara estragos, se anticipó al primer poste el golero José Tapia.

A los 24' La Serena tejió una gran jugada donde Fernando Dinamarca centró desde la izquierda, Marín controló en plena área y cedió hacia atrás a Diego Rubio, que desde inmejorable ubicación elevó y malogró lo que pudo ser la apertura de la cuenta. Pero Huachipato respondió con todo. A los 26' un cabezazo de Lionel Alatamirano fue atajado por Tapia, que un minuto después le quitó el grito de gol a Claudio Sepúlveda. El marcador decía cero a cero, pero las acciones en el gramado estaban lejos de un partido aburrido.

La segunda fracción tuvo una incidencia inmediata. Gonzalo Figueroa manoteó a Benjamín Mellado, luego de revisar la acción en el VAR, Miguel Araos lo expulsó.

La situación parecía tornarse aún peor para los visitantes. A los 59' hubo tarjeta roja para Felipe Chamorro por un supuesto codazo sobre Briceño, aunque luego el juez reconsideró y sólo le mostró amarilla.

El partido perdió la intensidad del primer período y se hizo de un tránsito más monótono, que se sacudió a los 76' con un pase filtrado de Sepúlveda para Sergio Núñez, pero Tapia se vistió nuevamente de salvador de su equipo.

A pesar del esfuerzo que puso por abrir el marcador, los Acereros no encontraron la llave para derrotar al guardameta de los Papayeros y debieron conformarse con un empate con sabor amargo porque no pudieron meterse en el grupo que da cupo a las copas internacionales. Y los serenenses, que en un par de contragolpes pudieron llevarse la victoria y todavía no se salvan del descenso.

Huachipato (0): Christian Bravo, Benjamín Mellado (67’ Kevin Altez), Cristián Toro, Harold Antiñirre (83’ Claudio Torres), Maicol León, Rafael Caroca, Claudio Sepúlveda, Lionel Altamirano (77’ Cris Martínez), Mario Briceño, Maximiliano Rodríguez Véjar, Sergio Núñez (83’ Ezequiel Cañete). DT: Jaime García.

Deportes La Serena (0): José Tapia, Fernando Dinamarca (62’ Yair Salazar), Ian Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Francis Mas Allister, Gonzalo Escalante (53’ Felipe Chamorro), Matías Marín, Diego Rubio (62’ Bruno Gutiérrez), Gonzalo Figueroa, Jeisson Vargas (77’ Ángelo Henríquez). DT: Felipe Gutiérrez.

Estadio: Huachipato (2.589)

Árbitro: Miguel Araos Riquelme

Expulsado: 47’ Gonzalo Figueroa (DLS)

PURANOTICIA