Huachipato derrota como forastero a Ñublense y sigue soñando con clasificar a la Copa Sudamericana

Con una actuación más efectiva que brillante en el estadio Nelson Oyarzún, Huachipato fue visita no grata para Ñublense y se impuso por la cuenta mínima, alimentando el sueño de competir en el plano internacional para la temporada 2026.

A diferencia del dueño de casa que quedó fuera de todo en el torneo, los pupilos de Jaime García llegaron a este encuentro con la ilusión de trepar en la table para instalarse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, al margen de la final de Copa Chile que podría darle boletos a Copa Libertadores.

Y si bien el forastero tuvo las ocasiones más claras de peligro en la primera fracción con un tiro desviado de Maximiliano Gutiérrez (11') y una arremetida de Lionel Altamirano bloqueada por el portero Nicola Pérez, fue insuficiente para doblegar a un ordenado pero deslucido cuadro chillanejo.

Parecía que el compromiso tendría un quiebre en el inicio del segundo tiempo, cuando el árbitro se apresuró en pitar penal para los locales por una infracción del defensa metalúrgico Nicolás Vargas. Sin embargo, el VAR advirtió al juez de un error en su apreciación y anuló el cobro (51').

Los "diablos rojos" estaban siendo superiores a su rival en el complemento, aunque no estuvieron finos en la definición. El elenco "acerero", en cambio, se mantuvo atento para aprovechar desinteligencias en el fondo adversario y así fue como en el minuto 68, Carlo Villanueva abrió la cuenta con un tiro cruzado dentro del área, tras pase de Altamirano.

El técnico Nicolás Castillo, quien reemplazó al suspendido Ronald Fuentes, movió las piezas para tratar de cambiarle la cara al anfitrión del duelo, apostando por el ingreso de hombres en ofensiva. Y aun cuando por momentos aglutinó a varios futbolistas en los últimos metros de la cancha, no le alcanzó para siquiera igualar el marcador.

Con este resultado, el combinado de la región del Biobío llegó a 41 puntos y quedó a tres del último boleto para la Copa Sudamericana,que hoy en día recae en Colo-Colo. La escuadra ñublina, en tanto, sumó su octavo cotejo sin ganar y se mantuvo décimo con treinta unidades.

Ahora, Huachipato deberá recibir en Talcahuano a Universidad Católica a partir del mediodía de este sábado. Ñublense, en tanto, visitará a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida desde las 20:00 horas del lunes primero de diciembre.

Ñublense

Nicola Pérez; Bernardo Cerezo (Diego Sanhueza, 79'), Pablo Calderón, Osvaldo Bosso (Sebastián Valencia, 57'), Jovany Campusano; Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Daniel Saavedra (Federico Mateos, 79'); Pedro Sánchez (Bayron Oyarzo, 45'), Gonzalo Sosa (Patricio Rubio, 69'), Giovanny Ávalos. (DT: Nicolás Castillo)

Huachipato

Rodrigo Odrizola; Maicol León, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Santiago Silva (Carlo Villanueva, 63'), Nicolás Vargas, Jimmy Martínez (Claudio Sepúlveda, 63'); Maximiliano Gutiérrez (Benjamín Gazzolo, 80'), Lionel Altamirano (Claudio Torres, 90+2'), Cris Martínez (Luciano Arriagada, 90+2'). (DT: Jaime García)

Árbitro: Manuel Vergara

Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán

