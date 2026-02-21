Huachipato da vuelta el partido ante Palestino y asciende en la tabla de la Primera División

Huachipato consiguió una valiosa victoria por 2-1 sobre Palestino este sábado en el estadio CAP de Talcahuano, en la cuarta fecha del Liga Chilena de Primera División.

El duelo comenzó cuesta arriba para los acereros: a los 17’, Nelson da Silva rompió el cero con un excelente cabezazo para adelantar a Palestino, golpeando de entrada a los anfitriones.

Ese tanto pareció frenar a Huachipato en el resto del primer tiempo, donde los dirigidos por Jaime García no lograron desplegar la intensidad esperada ante un rival que se defendía con orden.

No obstante, en el segundo tiempo el equipo local ajustó las piezas y aumentó su volumen ofensivo, y la remontada comenzó a gestarse a través de acciones insistentes en campo rival.

La igualdad llegó a los 61’ cuando un penal provocado por José Bizama terminó transformándose en gol de Cris Martínez, estableciendo el 1-1 que reavivó las esperanzas locales.

El tanto de la victoria se produjo a los 81’ tras una garrafal salida en falso del portero Sebastián Pérez, que permitió a Lionel Altamirano definir con tranquilidad y poner el 2-1 definitivo a favor de los acereros.

Con esta victoria, Huachipato extiende su racha positiva en el torneo y se instala momentáneamente en la cima de la tabla de posiciones, sumando puntos claves para sus aspiraciones en la liga local.

Por su parte, Palestino sigue sin poder ganar en el campeonato y deberá buscar la reacción en su próximo compromiso si quiere salir de la parte baja del certamen en sus primeros meses de competencia.

