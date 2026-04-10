Huachipato da el golpe en El Teniente y vence a O'Higgins en el inicio de la fecha 9 de la Liga de Primera

Convertir el estadio El Teniente en una fortaleza casi infranqueable había sido la tónica para O’Higgins. Durante la presente temporada, el elenco conducido por Lucas Bovaglio únicamente registraba una caída como local frente a Colo-Colo, manteniendo su invulnerabilidad en casa incluso ante los desafíos internacionales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Huachipato logró derribar ese bastión. A base de esfuerzo colectivo, horas extras y una notable entrega de todos sus integrantes, la escuadra sureña se llevó una victoria por 2-0 en el arranque de la fecha 9 de la Liga de Primera.

El desarrollo del compromiso quedó absolutamente condicionado por la temprana apertura de la cuenta, obra de Cris Martínez para los "acereros" cuando el cronómetro marcaba exactamente 38 segundos desde el pitazo inicial.

Este escenario adverso obligó al conjunto celeste a buscar el arco rival de manera directa, sacrificando en gran medida sus convicciones habituales de posesión del balón. Por su parte, la estrategia de los pupilos de Jaime García fue resguardarse en la zona defensiva y apostar por envíos largos. El objetivo era generar zozobra mediante duelos individuales protagonizados por sus cuatro factores ofensivos: Maximiliano Rodríguez, Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y el propio Martínez.

Bajo este planteamiento, el equipo de Talcahuano consiguió imponer sus términos y salirse con la suya. Aunque los dueños de casa rozaron la paridad mediante una nítida arremetida de Arnaldo Castillo —la cual fue neutralizada por un achique portentoso del guardameta Christian Bravo—, la dinámica de la primera mitad y del encuentro en general terminó siendo dictada por los visitantes.

El trámite del duelo no varió pese a que el cuadro anfitrión monopolizó la tenencia y sumó mayor peso específico en ataque con las modificaciones introducidas desde el banco de suplentes.

Fiel a su libreto, el elenco acerero se dedicó a defender y a hacer hora desde los primeros pasajes del complemento. Finalmente, lograron sentenciar el marcador luego de que Mario Briceño capitalizara de buena forma un grueso error del portero Omar Carabalí.

De esta manera, Huachipato queda parcialmente tercero con 15 puntos, mientras que O'Higgins se ubica séptimo con 13 unidades, todo esto a falta de que se desarrolle por completo la jornada.

O’Higgins (0): Omar Carabalí; Benjamín Rojas, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido, Leandro Díaz (Luis Pavez, 46’); Felipe, Ogaz, Juan Leiva (Martín Maturana, 77’); Bryan Rabello (Joaquín Tapia, 63’); Francisco González, Arnaldo Castillo (Thiago Vecino, 63’) y Bastián Yáñez (Martín Sarrafiore, 77’). DT: Lucas Bovaglio.

Huachipato (2): Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva; Maximiliano Rodríguez (Kevin Altez, 83’); Juan Ignacio Figueroa (Maicol León, 74’), Lionel Altamirano (Cristian Toro, 83’) y Cris Martínez (Mario Briceño, 46’). DT: Jaime García.

Liga de Primera (Fecha 9).



Estadio: El Teniente.



Goles: Cris Martínez (H, 1’) y Mario Briceño (H, 84’).



Árbitro: Manuel Vergara.



PURANOTICIA