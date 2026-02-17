Huachipato cayó por la cuenta mínima ante Carabobo por la ida de la segunda fase clasificatoria de Copa Libertadores

Huachipato no tuvo un buen estreno internacional en esta temporada y cayó por la cuenta mínima ante Carabobo de Venezuela, recibiendo un golpe duro, pero no decidor en el marco de la segunda fase clasificatoria de Copa Libertadores.

El cuadro "acerero", que tuvo que hacer una larga travesía para llegar a tierras llaneras, venía en alza tras enfilar dos triunfos en la Liga de Primera, duelos donde tuvo como figura excluyente Maximiliano Gutiérrez, quien estaría en la órbita de Independiente de Avellaneda.

Sin embargo, contrario a su filosofía desde que está Jaime García en la banca, el elenco siderúrgico salió a especular en el estadio Polideportivo Misael Delgado y le entregó la iniciativa a un dueño de casa que buscó incansablemente la apertura de la cuenta.

Y finalmente la consiguió en el minuto 34. Eric Ramírez aguantó la pelota, se dio media vuelta y asistió con un cachetazo a Edson Tortolero, quien no se lo pesó dos veces y disparó cruzado y de zurda para poner el 1-0.

Poco después, Lionel Altamirano erró lo que a todas luces era el gol del empate (39'). La visita salió con todo en el complemento y movió el balón de un a otro, pero salvo por un tiro de Gutiérrez en el tramo inicial del complemento (55'), no complicó en demasía al fondo rival.

Los "metalúrgicos", con algunos ajustes realizados por el entrenador, mantuvieron el ritmo a lo largo de la segunda mitad. No obstante, seguían sin producir muchas acciones de peligro en el pórtico adversario. Ni siquiera la expulsión de Juan Camilo Pérez (84') por doble amonestación sirvió para equilibrar el marcador.

De esta manera, el conjunto sureño se devuelve a Talcahuano con un resultado que si bien es adverso, no parece decisivo pensando en el compromiso de vuelta programado para las 19:00 del próximo martes.

Antes de eso, Huachipato deberá cumplir con sus deberes en la Liga de Primera, recibiendo a Palestino a contar del mediodía del sábado.

(Imagen: @Huachipato)

PURANOTICIA