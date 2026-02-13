Huachipato aplastó a un Everton que sigue sin levantar cabeza en la Liga de Primera

Huachipato fue visita no grata en el estadio Nicolás Chahuán Nazar y goleó por un inapelable 3-0 a un Everton que completó su sexto partido consecutivo sin anotar en la Liga de Primera, y sigue sin levantar cabeza en este paupérrimo inicio de año.

A diferencia de la escuadra sureña que venía con el impulso anímico que significó su victoria sobre Universidad de Chile, el dueño de casa llegó a este partido con el dolor de haber sufrido dos caídas en este inicio de torneo, siendo junto a Deportes Concepción los únicos equipos que han sido incapaces de sumar puntos.

"Auriazules" y "metalúrgicos" animaron un duelo muy intenso desde el arranque, con varias llegadas de peligro en un primer tiempo donde los locales rozaron la apertura de la cuenta con un cabezazo de Cristian Palacios (5') y se ilusionaron el cobro de un penal penal fue luego fue corregido por el VAR.

Poco a poco los pupilos de Jaime García empezaron a emparejar la cancha con las aproximaciones de Rafael Caroca que obligó a la reacción del portero Ignacio González (13') y de Ezequiel Cañete (16') que pasó muy cerca. El dueño de casa no se quedó de brazos cruzados y el mexicano Dieter Villalpando estuvo muy cerca de sorprender con un servicio desde el córner que se estrelló en el travesaño (18').

Los "acereros", con un ojo puesto en su desafío internacional de la próxima semana, no querían seguir especulando y luego de volver a coquetear con la apertura de la cuenta a través de Maximiliano Rodríguez (38'), rompieron la paridad en el marcador en el inicio del complemento gracias a un zapatazo de Maximiliano Gutiérrez (50') que hizo estéril la reacción del guardameta rival.

Y apenas cinco minutos más tarde, el forastero hilvanó un veloz contragolpe por el sector izquierdo, Rodríguez desbordó e ingresó al área para asistir a Gutiérrez, quien se acomodó para la derecha, eludió al "Nacho González" y anotó prácticamente a puerta vacía su segundo tanto personal de la tarde y el tercero en su cuenta personal en el certamen.

Sobre el final, con los "oro y cielo" buscando desesperadamente una conquista para estrechar las cifras, Mario Briceño (88') le puso la lápida al cotejo y ratificó la victoria del conjunto de Talcahuano, que se sumó al lote de los líderes Unión La Calera y O'Higgins con seis puntos.

Los "ruleteros", en cambio, se estancaron en el último lugar sin unidades y completaron su sexto compromiso sin poder anotar por la Liga de Primera: la última vez que lo hizo fue el año pasado en la fecha 27 ante Cobresal.

Ahora, Huachipato deberá viajar hasta Venezuela para enfrentar a Carbobo por la ida de la segunda fase de Copa Libertadores a contar de las 19 horas del martes y luego, se verá las caras con Palestino a partir del medio día del sábado 21. Everton, en tanto, visitará a Audax Italiano desde las 18:00 del domingo 22.

Everton

Ignacio González: Vicente Vega, Ramiro González, Valentín Vidal; Dieter Villalpando (Ricardo Rebolledo, 60'), Joaquín Moya, Nicolás Baeza (Emiliano Ramos, 60'), Vicente Fernández (Byron Navarro, 67'); Alan Medina, Cristian Palacios (Martín Cárcamo, 67'), Julián Alfaro (Braian Martínez, 67'). (DT: Javier Torrente)

Huachipato

Sebastián Mella; Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Javier Cárcamo (Maicol León,45'), Santiago Silva; Maximiliano Gutiérrez (Kevin Altez, 79'), Ezequiel Cañete, Lucas Velásquez (José Castro, 86'); Lionel Altamirano (Claudio Torres, 79'), Maximiliano Rodríguez (Mario Briceño, 86'). (DT: Jaime García)

Árbitro: Nicolás Gamboa

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

