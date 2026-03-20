Horario y rival: así será el debut de Barrios en el main draw del Masters 1000 de Miami

El cuadro principal del Masters 1000 de Miami comenzó bien para los chilenos. Es que Alejandro Tabilo (41°) debutó el jueves con una sólida victoria ante el argentino Francisco Comesaña (82°) y avanzó a la segunda ronda.

Este viernes será el turno del debut del otro nacional en el main draw, Tomás Barrios (119°), quien verá acción tras superar la qualy.

El chillanejo se medirá con el francés Arthur Cazaux (73°) en el tercer turno del court 5, cuya acción arranca a las 11:00 horas chilena. De esta manera, el cotejo de "Tommi" comenzaría a eso de las 15:00 horas.

El partido asoma como una buena oportunidad para el criollo, considerando que el galo reapareció la semana en el circuito tras una lesión sufrida a comienzos de enero.

En caso de vencer, Barrios se instalará en segunda ronda, donde espera el local estadounidense Frances Tiafoe (20°), quien quedó libre en primera por su condición de 19° cabeza de serie.

PURANOTICIA