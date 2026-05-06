Garin vuelve al cuadro principal en Roma: Debuta este jueves ante Cerúndolo

Luego de una ausencia de tres años, Cristian Garin (104° del ranking ATP) aseguró su regreso al cuadro principal del Masters 1000 de Roma. El boleto al main draw del Foro Itálico lo consiguió tras superar la qualy durante la jornada del martes, por lo que ahora se prepara para su estreno frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°), un cruce que ya cuenta con programación definida.

Para este jueves fue fijado el encuentro por parte de la organización del certamen. El duelo se llevará a cabo en el tercer turno del court 1, precedido por dos duelos femeninos y cuya acción arranca a las 5:00 horas chilena. Bajo este escenario, se proyecta que "Gago" salte a la arcilla entre las 8:00 y las 9:00 horas de nuestro país.

Los antecedentes recientes favorecen al nacido en Arica, puesto que ambos tenistas ya se enfrentaron este año. Dicho choque ocurrió en febrero pasado por la primera ronda del ATP 250 de Santiago, instancia donde el chileno logró revertir el marcador para imponerse al trasandino con parciales de 3-6, 6-3 y 6-3.

En caso de volver a vencer al argentino, el próximo desafío del nacional está programado para el sábado. En esa ronda lo esperaría el español Alejandro Davidovich Fokina (23°), rival que avanzó directamente tras quedar libre en primera ronda en su condición de 21° cabeza de serie.

Por otro lado, cabe consignar que Alejandro Tabilo (35°), el otro chileno presente en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma, se estrena en esta jornada frente al experimentado español Pablo Carreño Busta (91°), ex top 10 en 2017. El historial es adverso para el nacional, ya que el europeo ha salido victorioso las dos veces que se enfrentaron: primero en la fase de grupos de la ATP Cup 2022 y, el año pasado, durante los cuartos de final del Challenger de Olbia, donde derrotó a "Jano".

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