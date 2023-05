Holan y la salida de Isla de la UC: "Comentó que por motivos personales desea buscar otro camino"

Sorpresa causó la salida anticipada de Mauricio Isla de Universidad Católica, quien dejó la institución a menos de un año de su arribo y en medio de una serie de críticas por su bajo rendimiento, lo cual lo tenía alternando con la suplencia.

En rueda de prensa, el técnico Ariel Holan abordó la inesperada partida del bicampeón de América, subrayando que "Mauricio es un jugador de extraordinaria trayectoria y de un nivel de selección, pero fue claro en sus deseos, comentó que por motivos personales desea buscar otro camino. Nosotros no teníamos nada que decir en función de eso".

Respecto al balance del paso del "Huaso" por la precordillera, donde disputó 29 encuentros oficiales, anotó un gol y entregó nueve asistencias, el entrenador destacó que "Mauricio jugó muchos partidos con nosotros y una excelente cantidad de minutos".

En la misma línea remarcó que "en muchos demostró su categoría y jerarquía y quizás en otros no jugó como él quisiera. Pero en su balance como cualquier deportista tuvo momentos muy buenos y otros no tanto".

En cuanto a la búsqueda de un reemplazante para el segundo semestre, el estratego aseguró que "ahora estamos enfocados en el partido del sábado, después habrá tiempo para analizar esto y otras cuestiones relacionadas al plantel, para eso está el mercado de medio término".

Por último, Holan dejó en claro que nunca peligró su continuidad pese al bajón futbolístico del equipo y argumentó que "esta es una de las instituciones más serias de Latinoamérica, pero hemos sido bombardeados por una cantidad de cosas que no me puedo hacer cargo. Me llama la atención que nos rasgamos las investiduras de los proyectos".

