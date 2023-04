Holan descarta distanciamiento con Buljubasich en la UC: "Nuestra relación con 'Tati' es excelente"

En las últimas horas, y justo previo al clásico estudiantil de este domingo frente a Universidad de Chile en Concepción, se dio a conocer sobre el tenso ambiente en Universidad Católica debido a un supuesto distanciamiento entre el técnico Ariel Holan y el gerente deportivo, José María Buljubasich.

Sin embargo, el propio estratego argentino descartó cualquier lejanía o quiebre con el histórico ex portero del conjunto de la franja.

"En cualquier relación humana puede haber diferentes puntos de vista, pero nuestra relación con 'Tati' es excelente. Además de ser excelente director deportivo, él es mejor persona todavía", reconoció el Dt en la conferencia de prensa de este viernes.

"Faltaría a la verdad si digo que en estos años siempre estuvimos de acuerdo, pero eso no existe en ninguna relación humana. La relación con 'Tati' es la mejor", añadió el trasandino.

Además, confirmó la sensible baja de Alexander Aravena de cara al derbi ante los "azules": "Aravena no va a poder estar. Con Matías Dituro y Alfonso Parot seguiremos la evolución de sus respectivas lesiones".

Sobre el cotejo ante la U, sostuvo: "Los clásicos son partidos apretados, parejos, donde hay que aprovechar las oportunidades porque los dos equipos toman muchas precauciones".

Por último, Holan dijo que todavía no sabe si verá el clásico Universitario desde un hotel o en el estadio, debido a que no puede dirigir en cancha por estar suspendido: "No sé qué haré, lo resolveré el domingo. Lo que sea mejor para el equipo. Estoy dolorido por esto, no sabía, me tomó por sorpresa, no me esperaba esta sanción de ningún modo".

