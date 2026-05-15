¡Hito para "Jano"! Tabilo remonta un partidazo en Valencia y asegura ser cabeza de serie en Roland Garros

Alejandro Tabilo aseguró su condición de cabeza de serie para Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, luego de avanzar este viernes a las semifinales del Challenger 175 de Valencia tras imponerse en un partido lleno de altibajos.

“Jano”, primer favorito del torneo, logró remontar un complejo encuentro ante el serbio Dusan Lajovic (132° del ranking ATP) y terminó imponiéndose por 4-6, 7-5 y 6-4, en un duelo que se extendió por dos horas y 25 minutos.

El encuentro comenzó de manera favorable para el zurdo nacido en Canadá. Tras salvar un punto de quiebre en el primer game, consiguió romper el servicio de su rival en el siguiente juego para tomar rápidamente una ventaja de 3-0. Sin embargo, fiel a una irregularidad que ha marcado parte de su carrera, el chileno sufrió un abrupto bajón tras desperdiciar una oportunidad de break en el sexto game y luego encadenó cinco juegos consecutivos perdidos, cediendo su saque en el séptimo y noveno.

Si el primer set fue cambiante, el segundo tuvo aún más dramatismo. El nacional volvió a comenzar con intensidad y, gracias a quiebres en el segundo y cuarto juego, se adelantó 4-0. Luego ambos intercambiaron rupturas y el chileno quedó 5-1 arriba con servicio para cerrar el parcial. No obstante, nuevamente perdió consistencia y el balcánico aprovechó para quebrarle en dos ocasiones e igualar el marcador.

Pero esta vez “Ale” reaccionó a tiempo. Salvó tres bolas de break en el undécimo game y, cuando parecía inevitable un tiebreak, logró un quiebre decisivo en el siguiente juego para forzar un tercer set.

En la manga definitiva, a diferencia de los parciales anteriores, ambos jugadores mostraron mayor solidez con sus servicios. En el cierre del encuentro, Tabilo salvó un punto de quiebre en el noveno game y luego consiguió la ruptura definitiva gracias a un tiro ganador cruzado, sentenciando así la victoria.

Con este resultado, el chileno quedó 2-1 arriba en el historial frente a Lajovic y además escaló provisoriamente al puesto 33 del ranking en vivo, asegurando su condición de cabeza de serie en Roland Garros. Actualmente, solo podría ser superado por el belga Zizou Bergs, por lo que, incluso en el peor escenario, abandonará Valencia como número 34 del mundo, ubicación suficiente para entrar entre los sembrados del major parisino, considerando además las bajas de Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti.

En semifinales, Tabilo enfrentará este sábado al ganador del duelo entre el argentino Camilo Ugo Carabelli (61°), cuarto cabeza de serie, y el serbio Miomir Kecmanovic (70°), séptimo sembrado del certamen.

PURANOTICIA