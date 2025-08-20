Hito histórico para el deporte chileno: Ignacio Torres es el nuevo N°1 del mundo en para tenis de mesa

El tenimesista chileno Ignacio Torres marcó un hito histórico para el deporte nacional al convertirse oficialmente en el número uno del mundo en la clase 6 del ITTF World Para Ranking.

El logro se concretó tras consagrarse campeón en el ITTF Para Elite Spokane 2025, disputado en Estados Unidos, uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional.

Este triunfo, sumado a su excelente temporada en la que ha conquistado seis títulos internacionales, lo catapultó a la cima del ranking mundial.

Tras recibir la noticia, el emocionado deportista sostuvo que "no puedo más de felicidad. Gracias a todo aquel que ha sido parte de este proceso y, sobre todo, a mis padres que nunca dejaron que me rindiera”.

Destacó también la importancia de este logro para su carrera y para el deporte paralímpico chileno: “Alcanzar el número uno del mundo es un honor y una gran responsabilidad. Estoy feliz de hacer historia en el para tenis de mesa”.

Esta es la primera vez que Chile cuenta con un número uno mundial en para tenis de mesa.

Cabe señalar que Torres será una de las principales cartas chilenas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 y se perfila como una de las figuras a seguir en el ciclo paralímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

(Imagen: Paralímpico)

