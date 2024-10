Histórico jugador del Southampton criticó a Ben Brereton: "No me ha mostrado nada"

Ben Brereton está viviendo en Inglaterra quizá el momento más duro de su carrera.

Es que en su regreso a la Premier League, el delantero chileno no ha cumplido con las expectativas y con el Southampton está realizando una pobre campaña, pues suman apenas 1 punto en los primeros seis partidos.

Por eso, el atacante nacional, que no fue nominado a la Roja para los partidos de octubre ante Brasil y Colombia por las Clasificatorias, ya comienza a recibir críticas en suelo británico.

En ese sentido, Jo Tessem, ex jugador de los Santos, apuntó a "Big Ben" como uno de los responsables por la falta de efectividad del club.

"Brereton Díaz no me ha mostrado nada esta temporada hasta ahora. He sido exigente con él porque quiero verlo más. Y lo que más quiero ver es que cuando juegue por la izquierda, cuando esté uno contra uno, quiero que se enfrente al lateral. No ser simplemente un pasajero y jugar la pelota para atrás todo el tiempo", reconoció el ex delantero noruego en entrevista con BBC Radio Solent.

"Quiero verlo más agresivo, que se atreva a encarar y a desbordar", añadió el otrora atacante escandinavo sobre el presente del criollo.

Brereton y Southampton se alistan para visitar este sábado al poderoso Arsenal en el Emirates Stadium por una nueva jornada de la Premier League.

