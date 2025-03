Histórico de la Selección de Ecuador: "Chile ya no mete el miedo que infundía antes"

La Selección Chilena está a un paso de despedirse del Mundial 2026, pues marcha como colista en estas Clasificatorias y este martes, en el duelo ante Ecuador en el Estadio Nacional, podría ya comenzar a decir adiós a la cita planetaria.

La delicada situación de la Roja no tiene indiferente a un histórico ex jugador de la Tricolor como es Iván Hurtado, quien aseguró que el elenco del Guayas es superior, pero que jugando en Santiago las cosas podrían cambiar.

"En Sudamérica las Eliminatorias son cada vez más duras. Por más que no pasa un buen momento, Ecuador no puede confiarse. La Roja tiene jugadores inteligentes, técnicamente muy bien dotados. Pero eso no quiere decir que será presa fácil. Ante todo, está el orgullo, el amor a la camiseta, el compromiso con tu gente, ponerte la piel de tu país. Además, la historia es importante y a nivel de las selecciones es mucho más. Pero Chile ya no mete el miedo que infundía antes", reconoció el otrora defensa en conversación con La Tercera.

Además, enfatizó en que Chile está muy al debe en este proceso eliminatorio: "Yo creo que Chile es la gran decepción en estas Eliminatorias. Hace solo algunos años tenía el mejor equipo de Sudamérica con jugadores importantes como Gary Medel, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas. Una vez un técnico me dijo que en el fútbol no hay memoria y a Chile le ha costado mucho el recambio".

Sobre el mal momento de la Roja tras la obtención del bicampeonato de América, Hurtado sostuvo que "ganaron dos Copas América, con una generación dorada en la que sigue Arturo Vidal, por ejemplo. De seguro esta nueva generación aprenderá mucho de él, tienen que tomar la posta. Ellos son los primeros que se han de sentir mal por este momento, con el compromiso de revertir esto. Los dorados no van a durar todos los años, se tiene que trabajar a nivel de menores, el mejor activo de los clubes son las menores de calidad, quienes son la base del equipo mayor".

