Histórico de Cobreloa confía en que este año el equipo ascenderá a Primera División: "Estoy ilusionado"

La victoria por 2-0 sobre Unión San Felipe en el estadio Zorros del Desierto no solo le otorgó tres puntos vitales a Cobreloa, sino que lo posicionó como el líder solitario del torneo de la Primera B.

Este presente ha revitalizado las expectativas en Calama, especialmente en figuras consagradas como Juan Covarrubias, quien valoró el momento que atraviesa la institución naranja.

El histórico atacante, que brillara en el club entre fines de los 80 y principios de los 90, conversó con Redgol sobre el desempeño del plantel actual. Pese a reconocer que el nivel de juego todavía tiene margen de crecimiento, Covarrubias priorizó la efectividad: "Está recién comenzando y quizás no se jugó muy bien, pero se ganó, que es lo importante", sostuvo el referente.

Al analizar el desarrollo del campeonato de ascenso, el exjugador admitió que el proceso ha sido tenso, señalando que otros equipos con pretensiones no han logrado mantener la regularidad necesaria para desplazar a los mineros. "Algo sufrí. En estos tiempos hay que sufrir para, ojalá, a final de año estar en Primera, a pesar de que no se veía bien. Parecía complicado, porque estaba Iquique, Unión, Wanderers, Rangers… pero esos equipos no hicieron lo suficiente para estar peleando", profundizó el otrora goleador.

Finalmente, Covarrubias reafirmó su confianza en que el cuadro loíno pueda concretar el ansiado regreso a la división de honor al término de la temporada, destacando la importancia de sumar victorias en una división tan competitiva. "Estoy ilusionado, de todas maneras. Cuesta ganar, pero lo importante es hacerlo", sentenció el ídolo del conjunto de la Región de Antofagasta.

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