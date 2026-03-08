Historia naranja en Calama: padre e hijo comparten cancha en goleada de Cobreloa

Cobreloa goleó el sábado 5-1 a Curicó Unido en Calama y con ello alcanzó el liderato de la Liga de Ascenso.

Pero esa no fue la única noticia en la ciudad minera.

En un hecho insólito, pero no único en la historia del fútbol chileno, coincidieron en la cancha por algunos minutos, vistiendo la misma camiseta -en este caso la de Cobreloa- padre e hijo.

Y es que, en el tramo final del partido ante lo curicanos, el DT loíno, César Bravo, hizo ingresar a la cancha para hacer su debut como profesional al lateral de 18 años Youssef González, hijo del experimentado Rodolfo González, titular en el equipo naranja.

El orgulloso padre no ocultó su emoción por el momento vivido y señaló tras el encuentro que su hijo “tuvo una buena actuación, así que estoy contento. Es su primer partido y demostró mucha personalidad”.

Youssef González, en tanto, reconoció que “todavía no lo asimilo, pero estoy contento”, lo que complementó diciendo que “no tengo más palabras para este momento. Hay que tener personalidad para jugar en Cobreloa”.

PURANOTICIA