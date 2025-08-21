Hinchas de U. de Chile se manifestaron en las afueras de la embajada de Argentina por incidentes ante Independiente

Decenas de hinchas de Universidad de Chile se congregaron frente a la embajada de Argentina en Santiago, ubicada en Vicuña Mackenna, para manifestarse por los graves hechos ocurridos anoche en el partido contra Independiente, en Avellaneda.

El saldo preliminar: 19 heridos y 97 detenidos, que este jueves fueron reubicados en distintos penales de la capital trasandina.

La protesta fue convocada por la barra oficial "Los de Abajo", que denunció públicamente una “traición del Estado argentino” y acusó a la policía local de haber facilitado el ingreso de barristas rivales con objetos contundentes al sector visitante del estadio. “La policía dejó libre el resguardo entre las dos hinchadas”, señalaron en su comunicado.

Los manifestantes entonaron cánticos en apoyo a los afectados, portaron pancartas con consignas contra el club Independiente y exhibieron impresiones de su escudo intervenido. Aunque no se registraron cortes de tránsito, la presencia policial fue significativa.

Desde la organización barrista aseguraron estar asistiendo a los heridos y detenidos, denunciando además el robo de pertenencias por parte de las fuerzas de seguridad. “Hasta el momento no hay ningún hincha fallecido”, aclararon.

La convocatoria concluyó con un llamado: “Esto no quedará así. Todos juntos, porque siempre somos más”.

También durante, circularon numerosos posteos en redes sociales de hinchas de otros clubes, Colo-Colo y Universidad Católica, solidarizando con sus rivales locales.

IMÁGENES:

PURANOTICIA