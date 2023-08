Hinchas de la UC no podrán asistir al partido ante U. Española en el Santa Laura

En Unión Española no quedaron indiferentes con los incidentes protagonizados por la hinchada de Universidad Católica en el duelo del fin de semana ante Ñublense en el estadio Santa Laura y tomaron una drástica decisió para el cotejo de este jueves ante los cruzados, por el inicio de la 23° fecha del Campeonato Nacional.

El gerente general del conjunto hispano, Cristián Rodríguez, confirmó que prohibirán el ingreso de fanáticos del elenco de la franja y que sólo contarán con hinchas de su equipo en el reducto de plaza Chacabuco.

"No vamos a aceptar hinchas de la UC. Necesitamos que nuestros hinchas vayan en tranquilidad y no se desnaturalice el espectáculo. Si llegan a haber incidentes, nosotros recibiríamos sanciones como club organizador. No nos vamos a exponer a sanciones por cosas que no haríamos. El aforo se reduce a un 50%. El público de Unión es tranquilo. Hay poca evidencia que nosotros estemos en la primera plana por actos de indisciplina", reconoció a radio ADN.

"Hay muchas cosas que tienen que analizarse. Hay limitantes en la forma de controlar a los asistentes y muchas veces ocupan a los niños para introducir elementos de animación. La última teoría es que hay cierta concertación entre los proveedores de alimentos y las barras para acumular este tipo de elementos. Es más un tema de inteligencia policial", añadió.

PURANOTICIA