Hinchas de la U apedrearon el bus que transportaba a Lanús para el partido por Copa Sudamericana

Un lamentable hecho de violencia marcó la previa del encuentro entre Universidad de Chile y Lanús, equipos llegaron hasta el estadio Nacional para medirse por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana.

Resulta que antes de arribar al reducto de Ñuñoa, el bus que trasladaba al cuadro argentino recibió un piedrazo, en medio enfrentamientos entre la barra del elenco azul y Carabineros en las inmediaciones del recinto.

Eduardo Salvio, futbolista del conjunto granate, compartió un registro del incidente en redes sociales y aprovechó para enviar un potente mensaje en contra de la violencia en el fútbol.

"Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡Lamentable! ¿Hasta que no maten un jugador, no van a cambiar?", señaló el experimentado jugador.

Cabe señalar que ningún jugador resultó herido a causa de este hecho. Sin embargo, fue consignado por el comisario de Conmebol.

PURANOTICIA