Hinchas de Flamengo elogian a Erick Pulgar por priorizar al club sobre la Selección chilena

Nuevamente, la ausencia de Erick Pulgar fue una de las grandes novedades en la nómina de la Selección chilena para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos, que se disputarán en Norteamérica.

De acuerdo con lo informado en Brasil, el volante nacional decidió no ser convocado a La Roja para priorizar a Flamengo, cuadro con el que dio un importante paso para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse a Independiente del Valle en Ecuador.

La determinación del mediocampista antofagastino no pasó inadvertida entre los fanáticos del Mengao. A través de redes sociales, los hinchas destacaron el gesto de Pulgar y su compromiso con el club, valorando que haya optado por permanecer en el equipo en una instancia clave de la temporada.

"¡LA NACIÓN TE AMA ERICK PULGAR!!!! Simplemente ídolo", "Voy a tatuar a Erick Pulgar en mi pecho", "¡Dios mío, te amo, Erick Pulgar!" y "¡MERECE MUCHO RESPETO NUESTRO PITBULL", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del conjunto carioca.

Cabe consignar que el chileno se ha convertido en una de las figuras importantes de Flamengo y, hace unas semanas, selló su renovación de contrato hasta fines de 2029.

Con este nuevo vínculo, además, Pulgar pasó a ser el futbolista chileno mejor pagado, con un sueldo cercano a los 3,6 millones de dólares por año, consolidando su importancia dentro del plantel del gigante brasileño.

(IMAGEN DE @ERICKOFICIAL)

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