Hincha de la U denuncia que fue vetada del estadio Nacional por foto viral donde le grita a Meneghini

En el marco del partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, una fanática del conjunto laico utilizó sus redes sociales para exponer que se le prohibió la entrada al estadio Nacional.

La afectada relató que, al intentar validar su ingreso, se le notificó la vigencia del código 102 en su contra, lo que se traduce en una restricción formal para acceder a recintos deportivos.

La denunciante, identificada en su cuenta de TikTok como @dvnieelvpvz, describió la situación vivida en los controles de acceso: "al entrar, entregué mi carnet. Hace el sonido de que tengo la prohibición de ingreso. Pregunto el por qué y me dicen que tengo el código 102 por incitar a la violencia".

De acuerdo con la versión de la aficionada, la sanción tendría su origen en la masificación de un registro fotográfico. En dicha imagen, se le ve gritando desde la zona de marquesina hacia Francisco Meneghini, quien en ese entonces dirigía técnicamente a la U, tras el empate 1-1 frente a Universidad de Concepción.

Sobre la exposición de dicho momento, la mujer manifestó sus dudas respecto a los criterios de la sanción. "Estoy segura que estoy bloqueada solamente porque mi foto se hizo muy viral. Porque salió en la tele, porque salió en el diario, porque salió en TikTok y en muchos lados. Pero mi pregunta es, ¿alguien se dio el tiempo de leer mis labios y decir qué dije? O por qué incité la violencia, supuestamente", puntualizó en su descargo.

Al profundizar en los detalles de la fotografía que gatilló el conflicto, la hincha enfatizó su condición de seguidora frecuente del club. "Estuve menos de un minuto adelante y tuve la mala cuea (sic.) de que me sacaron la foto. Pero para que me bloqueen y no me llegue ninguna notificación, me parece insólito. Soy abonada hace muchos años", detalló respecto a la falta de aviso previo sobre su situación.

Finalmente, la usuaria lamentó el trato recibido y reveló que ya había asistido a un encuentro posterior a la salida del exentrenador sin inconvenientes. "Me vine a mi casa llorando porque no entendía qué pasaba. Bueno, porque en verdad me dejaron como una violenta al frente de todos. Además es el segundo partido que iba, porque cuando ya no estaba 'Paqui' sí pude entrar", concluyó la seguidora de Universidad de Chile.

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