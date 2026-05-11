Hijos de Nelson Acosta aclaran el estado de salud del exentrenador y desestiman su traslado

Luego de que el exdirector técnico de la Selección chilena, Nelson Acosta, fuera ingresado a la Clínica Isamédica de Rancagua durante el reciente fin de semana, sus hijos Damián y Julio Acosta Viana entregaron una actualización sobre el presente médico de su padre.

Mediante un documento oficial donde valoraron el afecto recibido por "Don Nelson", los familiares precisaron los motivos de la internación ocurrida el sábado. Según indicaron, "por recomendación del equipo médico tratante, se decidió trasladar a nuestro padre a un centro asistencial, con el objetivo de evaluar algunos exámenes recientes y realizar estudios complementarios. El traslado se realizó de forma preventiva y bajo supervisión".

Sobre los pasos a seguir, los hermanos argumentaron la decisión de mantenerlo en el recinto de la región de O'Higgins, afirmando que "se ha determinado que permanecerá algunos días hospitalizado para realizar todos los exámenes y estudios necesarios, en un centro que ha acompañado su atención médica durante años y donde existe un conocimiento acabado de su condición clínica".

Este pronunciamiento cobra especial relevancia tras las declaraciones previas de Silvana Acosta, hermana de ambos, quien mediante un registro audiovisual difundido en redes sociales había manifestado su firme propósito de derivar al ex estratego hacia Santiago. En dicha instancia, la mujer aseguró: "Él fue precavido, se organizó y pactó con su Isapre un plan en el cual tenía 100% de cobertura en la Clínica Alemana, todos sus seguros ahí, era la atención que a él le gustaba".

En el mismo video, la hija del exentrenador enfatizó su postura expresando: "Quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que era atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado. Aprovecho de pedirles una vez más con sus rezos y buenos deseos para que mi papá se mejore lo antes posible, no tenga dolores".

Retomando la misiva publicada por Damián y Julio, ambos garantizaron que la prioridad actual es la salud del histórico exadiestrador. Al respecto, sostuvieron que "como familia, seguiremos enfocados en su bienestar, procurando siempre que reciba la atención adecuada, en un entorno de respeto, cuidado y tranquilidad".

Para cerrar el comunicado, los hijos del exseleccionador nacional establecieron los términos en los que se manejará la información futura, advirtiendo que "las comunicaciones se realizarán únicamente cuando sea realmente necesario, privilegiando siempre el acompañamiento, el cuidado y el resguardo de su privacidad por sobre cualquier exposición mediática".

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