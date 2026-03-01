Hernán Caputto llama a la calma tras derrota de Coquimbo Unido en casa

La derrota de Coquimbo Unido por 1-0 ante Deportes Concepción en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso generó inquietud entre los hinchas, especialmente porque el recinto había sido una verdadera fortaleza durante la campaña que culminó con el título de la Liga de Primera 2025.

El tropiezo resulta significativo, ya que el conjunto pirata suma tres derrotas en cinco fechas, un arranque irregular que contrasta con el sólido rendimiento mostrado la temporada pasada, cuando el equipo se hizo prácticamente inexpugnable como local.

Pese al descontento de la afición, el entrenador Hernán Caputto llamó a la calma y pidió confianza en el proceso, enfatizando que el torneo aún se encuentra en sus primeras jornadas.

“El equipo se había acostumbrado a ganar, pero hay que tener tranquilidad en estos momentos”, señaló el técnico, reconociendo el impacto emocional que generan las derrotas tras un período de éxitos.

Caputto también defendió el rendimiento de sus dirigidos, asegurando que el trámite del partido fue dominado por Coquimbo Unido, aunque la falta de eficacia en el área rival terminó marcando la diferencia en el resultado final.

El entrenador insistió en que el plantel debe enfocarse en corregir errores y mantener la convicción en su propuesta futbolística, subrayando que el campeonato recién comienza y aún hay margen para revertir el momento.

“Queda trabajar y seguir para adelante. Esto recién empieza”, concluyó el estratega, enviando un mensaje de tranquilidad a los hinchas y reafirmando la confianza en que el equipo recuperará su nivel competitivo en las próximas fechas.

