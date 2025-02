Héctor Tapia detalló las claves de su nueva labor al mando del fútbol joven de Colo Colo

Durante la jornada de este martes, Colo Colo oficializó como nuevo jefe del fútbol formativo del Cacique a Héctor Tapia, ex jugador albo que además dirigió al club entre 2013 y 2015, y posteriormente en la temporada 2018, conquistando un título de Primera División.

En conferencia de prensa desde el estadio Monumental, el otrora delantero albo expresó su felicidad por "volver a mi casa y liderar un proyecto para fortalecer el método de enseñanza que Colo Colo viene desarrollando, siendo muy importante en la formación de deportistas en el país".

En la misma línea, "Tito" confesó sentirse "orgulloso, contento, muy esperanzado de hacer un mejor trabajo para el futuro del club, en una generación que es esencial en la historia que tiene esta institución".

Con respecto las aristas de su nuevo trabajo, el medallista de bronce en Sídney 2000 detalló que "mi desafío es potenciar lo que se viene haciendo, fortalecer el método de formación que tiene el club, con énfasis en una formación integral, la persona es un rol primordial en el crecimiento, para seguir generando jugadores. Es un gran desafío, pero con mi experiencia y los recursos que tiene el club en la captación, está todo el escenario para hacer un buen trabajo".

De todas maneras, Tapia puso paños fríos al ser consultado por la forma de medir los resultados de su labor y aclaró que "no me pongo porcentajes. Siempre me caracterizó ir en el día a día, nos irá dejando las etapas para ver cuántos jugadores tendremos en el primer equipo. La idea es nutrir con la mayor cantidad de jugadores al equipo".

Por último, subrayó que "los objetivos a corto plazo son fortalecer el método de enseñanza que tiene el club, con una formación integral. Su comportamiento tiene que ser un ejemplo, es tan importante que se sepan mover bien y que sean máquinas físicas como el sello que transmitan como persona".

