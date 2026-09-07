Héctor Almandoz deja la banca de Deportes Copiapó tras sumar su tercera derrota consecutiva

La Primera B del fútbol chileno sumó un nuevo entrenador cesado durante la temporada 2026. Se trata de Héctor Almandoz, quien dejó de ser el director técnico de Deportes Copiapó tras una irregular campaña en el torneo de ascenso.

El cuadro nortino oficializó la salida del estratego argentino mediante un comunicado, luego de la derrota por 2-1 ante San Marcos de Arica, registrada el sábado y que significó la tercera caída consecutiva del equipo.

"De común acuerdo con el director técnico Héctor Almandoz, se ha decidido poner término a su vínculo con nuestra institución", informó el León de Atacama en la misiva.

La institución también agradeció el trabajo realizado por el entrenador y su cuerpo técnico durante su estadía en el club.

"Como club, queremos agradecer sinceramente al profesor Almandoz y a todo su cuerpo técnico por el trabajo, compromiso y dedicación entregados durante su paso por el club", añadió la institución.

Con esta decisión, Almandoz puso fin a su tercera etapa al frente de Deportes Copiapó. Anteriormente, el técnico argentino había dirigido al conjunto nortino entre 2018 y 2020, y posteriormente entre 2022 y 2023.

Actualmente, Deportes Copiapó se ubica en el décimo lugar de la tabla de posiciones de la Primera B, con 30 puntos, en medio de una campaña que terminó provocando la salida del entrenador.

El próximo desafío del cuadro nortino será encontrar al reemplazante de Almandoz para intentar revertir su situación en el torneo de ascenso.

PURANOTICIA