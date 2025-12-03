Head coach de los «Cóndores» y el duro sorteo para el Mundial de Rugby: "Caímos en la serie donde más complicado es"

El head coach de la Selección chilena de rugby, Pablo Lemoine, no quedó para nada conforme con el sorteo del Mundial de Australia 2027, el cual emparejó a los «Cóndores» con el elenco local, la poderosa Nueva Zelanda y Hong Kong, que asoma como el rival a vencer.

El entrenador fue brutalmente sincero y reconoció que "hubiese preferido no estar en la Serie A, creo que es una serie que tiene varias contraindicaciones. Por ejemplo, tenemos grandes chances de estar en Perth, y después tener que movernos, seis, siete horas de viaje".

Pese eso y asumiendo también una desigual repartición de las entradas respecto de los equipos contrarios, el estratego indicó que "hubiese preferido otra serie. Pero bueno, lo que toca, toca, y hay que tomarlo, y es lo que viene. Y ahora en la cabeza tenemos que poner la creación del volumen de juego, tanto defensivo como ofensivo, que lo vamos a necesitar muchísimo con esos dos rivales que tenemos".

De todas maneras, el uruguayo profundizó en sus críticas y apuntó que "hay varias series que quedaron con más facilidad para crear ese punto bonus y sobre todo la diferencia de puntos. Caímos en la serie donde más complicado es, entonces ahí es donde vamos a tener que realmente pelear esto. O apuntar a que haya varios empates entre los bombos 3 y 4 y capaz que si logramos una victoria nos metemos".

Con respecto a las opciones de avanzar de ronda, el charrúa explicó que "jugar contra Australia y contra Nueva Zelanda genera que sea muy difícil generarle ese punto bonus que vamos a necesitar si queremos ganarle a Hong Kong y generar un punto más".

"Para nosotros nuestra final del mundo va a ser Hong Kong, que en definitiva es el objetivo de ganar el primer partido en un Mundial. Ahí es donde tenemos que apuntar las cartas nosotros y entender que nuestra final del mundo es esa", cerró Lemoine.

PURANOTICIA