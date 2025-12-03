Click acá para ir directamente al contenido
Head coach de los «Cóndores» y el duro sorteo para el Mundial de Rugby: "Caímos en la serie donde más complicado es"

El sorteo emparejó a los chilenos con Australia, la poderosa Nueva Zelanda y Hong Kong, que asoma como el rival a vencer.

Miércoles 3 de diciembre de 2025 19:26
El head coach de la Selección chilena de rugby, Pablo Lemoine, no quedó para nada conforme con el sorteo del Mundial de Australia 2027, el cual emparejó a los «Cóndores» con el elenco local, la poderosa Nueva Zelanda y Hong Kong, que asoma como el rival a vencer.

El entrenador fue brutalmente sincero y reconoció que "hubiese preferido no estar en la Serie A, creo que es una serie que tiene varias contraindicaciones. Por ejemplo, tenemos grandes chances de estar en Perth, y después tener que movernos, seis, siete horas de viaje".

Pese eso y asumiendo también una desigual repartición de las entradas respecto de los equipos contrarios, el estratego indicó que "hubiese preferido otra serie. Pero bueno, lo que toca, toca, y hay que tomarlo, y es lo que viene. Y ahora en la cabeza tenemos que poner la creación del volumen de juego, tanto defensivo como ofensivo, que lo vamos a necesitar muchísimo con esos dos rivales que tenemos".

De todas maneras, el uruguayo profundizó en sus críticas y apuntó que "hay varias series que quedaron con más facilidad para crear ese punto bonus y sobre todo la diferencia de puntos. Caímos en la serie donde más complicado es, entonces ahí es donde vamos a tener que realmente pelear esto. O apuntar a que haya varios empates entre los bombos 3 y 4 y capaz que si logramos una victoria nos metemos".

Con respecto a las opciones de avanzar de ronda, el charrúa explicó que "jugar contra Australia y contra Nueva Zelanda genera que sea muy difícil generarle ese punto bonus que vamos a necesitar si queremos ganarle a Hong Kong y generar un punto más".

"Para nosotros nuestra final del mundo va a ser Hong Kong, que en definitiva es el objetivo de ganar el primer partido en un Mundial. Ahí es donde tenemos que apuntar las cartas nosotros y entender que nuestra final del mundo es esa", cerró Lemoine.

