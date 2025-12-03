El durísimo sorteo de Los "Cóndores" para el Mundial de Rugby 2027

La selección chilena de rugby hizo historia al clasificar al Mundial de Australia 2027, el cual será su segunda cita planetaria consecutiva. Y los "Cóndores" ya conocieron a sus rivales.

Es que este miércoles se realizó en Sídney el sorteo del certamen, donde el elenco nacional quedó en un durísimo grupo, al quedar emparejado en el Grupo A con Nueva Zelanda (2°), Australia (7°) y Hong Kong (23°).

Los neozelandeses han sido campeones tres veces (1987, 2011 y 2015) del Mundial de rugby, mientras que los australianos en dos oportunidades (1991 y 1999). Ante Hong Kong, el conjunto criollo podría ganar su primer partido en un evento como este, pues se trata de un rival de menor ranking y que estará debutando en un Mundial.

El 3 de febrero se conocerá el fixture oficial con horarios, días, y sedes de cada uno de los duelos, por lo que Chile podría incluso jugar el encuentro inaugural ante los Wallabies de Australia en Perth el 10 de octubre.

En cuanto a los otros sudamericanos, Los "Pumas" (6°) quedaron en el Grupo C con Fiji (8°), España (15°) y Canadá (25°), mientras que Uruguay (14°) fue sorteado en el Grupo D con Irlanda (4°), Escocia (9°) y Portugal (20°).

PURANOTICIA