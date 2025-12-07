Hans Salinas confirma su salida de Iquique tras el doloroso descenso

El descenso de Deportes Iquique dejó uno de sus golpes más duros fuera de la cancha. Tras la derrota ante Universidad de Chile, que selló la pérdida de categoría del cuadro nortino, el histórico lateral y uno de los capitanes del equipo, Hans Salinas, anunció que no continuará en el club al que llegó en 2017.

En la zona mixta del estadio Tierra de Campeones, el jugador confirmó entre evidente emoción: “Es mi último partido en el club. Me hubiera gustado haberme ido de otra manera, pero lamentablemente las cosas sucedieron y nada que hacer, asumimos nomás”.

Visiblemente afectado por el descenso, el formado en Cobresal reconoció la dureza del momento: “Es difícil poder hablar en un instante tan complicado para nosotros y para el club. Queríamos terminar de otra manera. Por diferentes motivos no logramos dejar al equipo en Primera División, que es donde merece estar”.

Consultado sobre responsabilidades, Salinas evitó personalizar culpas. “Buscar culpables a esta altura ya está de más, está a la vista de todos. Los que entienden un poco de fútbol saben qué se hizo mal y qué se hizo bien”, comentó.

A sus 35 años, el defensor cierra una etapa significativa en la institución. “Es un momento súper duro tanto para el club como para mí. Fueron nueve temporadas, 209 partidos que cumplí acá. Estoy triste por no haber podido contribuir un poco más a que el club pudiera permanecer en Primera”, expresó.

El referente celeste también tuvo palabras para la fiel hinchada iquiqueña, que acompañó al equipo incluso en los días más complejos. “Nos vinieron a apoyar el jueves en el entrenamiento, el viernes en el hotel y hoy el estadio estaba prácticamente lleno. Pedirle disculpas a la gente por no estar a la altura y porque el próximo año va a tener que jugar en la B”, cerró el futbolista.

Con su partida, Iquique pierde a uno de sus símbolos recientes en un momento marcado por el dolor, la reflexión y la necesidad de reconstrucción.

