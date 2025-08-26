Gustavo Quinteros y la posibilidad de regresar a Colo-Colo: "Siempre me gustaría volver"

El miércoles podría ser un día clave en Colo-Colo, pues en esa jornada podría definirse el nuevo entrenador del Cacique tras la salida de Jorge Almirón.

En las últimas horas se dio a conocer que hay siete candidatos para asumir la banca del cuadro albo y que el nombre de Gustavo Quinteros, quien ya dirigió entre 2020 y 2023 y fue campeón con el elenco de Macul, sería el que tomaría fuerza.

El estratego argentino se refirió escuetamente, y con mesura, a la posibilidad de volver a ser el entrenador del Cacique.

"Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver", reconoció a radio ADN el DT trasandino, quien fue monarca con los albos en 2022.

