Gustavo Quinteros y la posibilidad de regresar a Colo-Colo: "Siempre me gustaría volver"

El técnico argentino tomaría fuerza entre los supuestos siete candidatos para ser el nuevo técnico del Cacique tras la salida de Jorge Almirón.
El miércoles podría ser un día clave en Colo-Colo, pues en esa jornada podría definirse el nuevo entrenador del Cacique tras la salida de Jorge Almirón.
En las últimas horas se dio a conocer que hay siete candidatos para asumir la banca del cuadro albo y que el nombre de Gustavo Quinteros, quien ya dirigió entre 2020 y 2023 y fue campeón con el elenco de Macul, sería el que tomaría fuerza.
El estratego argentino se refirió escuetamente, y con mesura, a la posibilidad de volver a ser el entrenador del Cacique.
"Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver", reconoció a radio ADN el DT trasandino, quien fue monarca con los albos en 2022.
