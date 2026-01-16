Gustavo Quinteros revela que pudo dirigir a la Selección chilena, pero eligió quedarse en Colo-Colo

El ex entrenador de Colo-Colo y actual director técnico de Independiente de Avellaneda, Gustavo Quinteros, hizo una sorprendente revelación y confirmó lo que hace un tiempo era un secreto a voces.

Es que en conversación con TNT Sports, el argentino-boliviano aseguró que en una oportunidad fue serio candidato para tomar lar riendas de la Selección chilena, opción que desechó por privilegiar su estadía en el estadio Monumental.

"Una vez hubo una reunión cuando yo estaba en Colo-Colo. La idea de la Federación era que yo, a mitad de año, pasara a la selección y decidí quedarme en Colo-Colo", confesó el estratego del Rojo.

En esa misma línea, el DT remarcó que "me parece que no se debe abandonar un proceso a mitad de camino. Les dije que a lo mejor podíamos charlar mejor en otra oportunidad, y ahí creo que firmó Berizzo. Después no tuve otra charla con la Federación".

Por otra parte, el adiestrador entregó sus razones para no retornar al Cacique el año pasado tras la salida de Jorge Almirón. "Hubieron motivos muy importantes. Primero, familiares. Yo en un momento decidí darle la prioridad a quedarme en Argentina porque estuve 18 años prácticamente dirigiendo en el exterior y ese fue uno de los motivos, pero no fue sólo un motivo", partió explicando.

Asimismo, apuntó que "después era volver a un club tan importante como Colo Colo, donde nos terminó yendo muy bien, empezando de nuevo en una situación mala, me hubiese gustado que sea en otra situación. En una situación de comenzar un trabajo de inicio, con un equipo que haya salido campeón o que haya clasificado a Libertadores, no quise volver en un momento malo del equipo y asumir otra vez esa gran responsabilidad de sacarlo campeón, de llevarlo a Copa".

De todas maneras, Quinteros dejó abierta la puerta para un eventual regreso a Macul. "Para mí siempre van a estar las puertas abiertas para volver a Colo Colo. Siempre dónde fuiste feliz, y conseguiste cosas importantes y recibiste el cariño de la gente, fue uno de los dos o tres lugares en los que estuve donde la gente coreó mi nombre, me emociona. Es muy lindo", finalizó.

PURANOTICIA