Gustavo Quinteros habría decidido no vivir una segunda etapa como entrenador de Colo-Colo

Parecía que Gustavo Quinteros iba a vivir su segunda etapa como entrenador de Colo-Colo, pues el argentino nacionalizado boliviano tomaba ventaja sobre los otros candidatos y era el favorito del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para reemplazar a Jorge Almirón.

Sin embargo, el retorno del estratego campeón con el "Cacique" en 2022 ya se habría esfumado. Es que según dio a conocer el periodista argentino César Luis Merlo, el adiestrador decidió no volver al conjunto de Macul.

"El entrenador tiene un gran cariño por el club y siente que lo ayudó en una de las etapas más difíciles de su historia. Sin embargo, entiende que este no es el momento adecuado para iniciar un proyecto deportivo ambicioso", sostuvo el profesional.

De esta manera, el elenco albo tendrá que pensar en las otras opciones, como son los argentinos Gerardo Martino y Fernando Ortiz, además del brasileño Zé Ricardo y el paraguayo Francisco Arce, para reemplazar a Almirón.

Mientras define a su nuevo técnico, Colo-Colo se enfoca en el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile, agendado para las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la 22ª fecha de la Liga de Primera.

