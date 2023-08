Gustavo Quinteros evita referirse a su continuidad en Colo-Colo: "Se va a hablar más adelante"

Pese a que Colo-Colo parece estar reencontrando el rumbo en esta temporada 2023, Gustavo Quinteros puso en duda su continuidad como entrenador esta semana al dialogar con una radio ecuatoriana. Y este viernes el técnico del "cacique" volvió a hacerlo.

Es que el estratego argentino-boliviano evitó referirse a su futuro en el cuadro "albo", con el que termina contrato a fin de año.

"Es un tema que se va a hablar más adelante, no tengo inconveniente de hablar en algún momento, pero ni el club ni nosotros estamos pensando en eso, hoy pensamos en revalidar el título, dar a este equipo cada vez mejor juego, que pueda seguir ganando, recuperar jugadores como Emiliano (Amor) que cada vez está mejor", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Si por allá en noviembre se empieza a hablar, tomaremos la decisión de ambos lados. La prioridad siempre será el club en que estoy, pero si no se da, se buscarán nuevos desafíos", añadió.

Además, sobre la situación de varios jugadores que tampoco han alcanzado una renovación, como el capitán Esteban Pavez y el volante César Fuentes, sostuvo: "No voy a dar opiniones de renovaciones ni de más, no tengo dudas que el gerente deportivo está hablando con varios jugadores, eso me consta. Ojalá puedan llegar lo antes posible".

"No puedo dar una opinión para lo que viene el próximo año, porque mi contrato termina en diciembre también, pero (César) Fuentes y (Esteban) Pavez son fundamentales, en cualquier equipo me gustaría tenerlos. No sé si ellos pensarán lo mismo, son fundamentales, cuando llegó Pavez el equipo se reforzó muchísimo con él y otro jugador que llegó de delantero, ahora sería un error si no renueva, pero no soy quién para tomar esa decisión", agregó.

