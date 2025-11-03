Gustavo Quinteros destaca a Felipe Loyola tras la goleada de Independiente

Independiente de Avellaneda goleó el sábado por 3-0 a Atlético Tucumán, en un partido donde el chileno Felipe Loyola tuvo una destacada actuación y hasta anotó un gol.

Tras la victoria de su equipo, el técnico del Rojo, Gustavo Quinteros, se deshizo en elogios para el ex jugador de Huachipato.

"Es un jugador que siempre lo entrega todo. Hay momentos en que le salía muy bien, después tuvo un bajón futbolístico. Pero entrega siempre todo. Es muy generoso con el equipo, tiene mucha intensidad", expresó el ex DT de Colo Colo.

"Tiene ida y vuelta. Llega al área constantemente. Hace goles, lo hizo ahora de pelota parada, pero él siempre llega. Cuando vamos por los costados con los extremos siempre llega en posición de gol o al rebote al borde del área. Le aporta mucho al equipo. Hay varios jugadores que están mejor, teniendo más confianza y jugando más tranquilos", añadió.

Por último, el adiestrador agregó: "Loyola siempre intenta lo mejor desde la actitud. Es un chico que está recuperando su mejor nivel".

PURANOTICIA