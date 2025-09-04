Gustavo Quinteros contó el motivo por el que rechazó volver a dirigir a Colo-Colo: "Es un momento de tranquilidad"

Colo-Colo oficializó el pasado sábado a Fernando Ortiz como su nuevo entrenador, al cual presentó el lunes, terminando así con la búsqueda de técnico tras la salida de Jorge Almirón.

En esa búsqueda hubo otros candidatos como Gustavo Quinteros, quien estuvo muy cerca de regresar a la banca del "Cacique", con el que fue campeón del Torneo Nacional en 2022. Sin embargo, finalmente terminó rechazando la opción.

El adiestrador argentino nacionalizado boliviano explicó las razones para no querer volver al conjunto de Macul y otros elencos sudamericanos.

"Tuve charlas por videollamadas con varios equipos grandes de Sudamérica, lo que me hace sentir orgulloso. Pero este es un momento de tranquilidad para mí y me gustaría iniciar un proceso", reconoció en conversación con ESPN Argentina.

"Es difícil que llegue a un club ahora. Yo analizo todo, atiendo todos los llamados. Empezar con una pretemporada te da más posibilidades. He privilegiado siempre el momento y la parte deportiva. Para iniciar un proceso, es mejor iniciar de una pretemporada, no terminando un año o en situaciones complicadas del equipo. Es difícil cambiar una idea de juego y hacerlo bien compitiendo", añadió.

Por último, Quinteros sentenció: "Quiero esperar un buen proceso inicial en otro equipo grande y, si es posible, dándole prioridad al fútbol argentino. Por ahí en diciembre se puede dar, ojalá".

