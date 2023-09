Gustavo Quinteros confirmó que Damián Pizarro y Jordhy Thompson volverán a ser citados en Colo-Colo

Colo-Colo recibirá este jueves a Deportes Copiapó en el estadio Monumental en un duelo pendiente por la 16° fecha del Campeonato Nacional, donde si el "Cacique" gana, podría acercarse al líder Cobresal y soñar con el bicampeonato.

Previo al cotejo ante los nortinos, el técnico Gustavo Quinteros confirmó que Damián Pizarro y Jordhy Thompson volverán a ser citados después de que ambos fueran castigados por protagonizar una pelea en un partido de fútbol amateur y quedaran marginados del pasado Superclásico ante Universidad de Chile.

"El club ya tomó medidas con los jugadores y nosotros también en el partido pasado. A partir de ahora están disponibles y esperamos que puedan dedicarse 100% al club", expresó el DT de los albos en conferencia de prensa.

Además, el estratego recordó el frustrado fichaje de Matías Catalán, defensa de Talleres de Córdoba y que tuvo una destacada actuación en la Selección chilena ante Colombia:

"Lamentablemente tenía contrato y no pudo solucionar el tema para llegar a Colo-Colo. Lo hace muy bien de lateral derecho y de central. Jugó bien no solamente el partido de ayer, viene jugando bien en Talleres de Córdoba. Lo está haciendo más de central. Lo conozco de haberlo enfrentado en México, era lateral y lo hacía muy, muy bien. Siempre las puertas están abiertas para un jugador así. Pero bueno en ese momento no se pudo hacer. Colo-Colo hizo el esfuerzo para que el jugador pueda venir, pero tenía que cumplir un tema de contrato".

Consultado sobre si le gustaría dirigir a la Roja, donde sonó con fuerza antes del arribo de Eduardo Berizzo, sostuvo: "Me gustó cuando dirigí la selección que me tocó, pero estoy muy feliz en Colo-Colo. Me gusta mucho dirigir equipos y tener la posibilidad de un proceso largo, del día a día, de formar un equipo que te represente y a tu idea de juego también. La selección es distinto, tienes menos tiempo de trabajo, pero para cualquier entrenador es un objetivo dirigir una selección, poder tratar de buscar esa opción. Hoy estoy contento acá y feliz, pensando sólo conseguir los dos objetivos principales de la temporada. Esperemos cumplirlo para el club y disfrutar desde afuera las Eliminatorias".

Por último, sobre los cotejos de la Roja ante Uruguay y Colombia, Quinteros dijo: "Chile mejoró de un partido a otro, estuvo cerca del triunfo. Colombia jugó bien y tuvo mucha posesión de balón, muchas asociaciones. Fue un partido parejo y para cualquiera. Van a ser unas Eliminatorias muy duras y parejas, a pesar de que hayan dos cupos más. Ayer ganó Venezuela, siempre es importante sumar de a tres de local y Venezuela lo hizo. Es importante ahora recuperar esos puntos y estar siempre en la pelea para una posible clasificación".

PURANOTICIA