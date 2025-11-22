Gustavo Lema debuta con triunfo en Audax Italiano y destaca victoria sobre Everton: "Fue un partido interesante"

A pesar de los pocos días de entrenamiento que tuvo desde su llegada al club, el entrenador argentino Gustavo Lema logró plasmar su idea en Audax Italiano y debutó en la banca floridana con un triunfo por 2-0 sobre Everton en el estadio Bicentenario de La Florida.

En rueda de prensa, el estratego detalló que "fue un partido interesante. Hubo muchas situaciones donde, lógicamente, quedaron aspectos por corregir. Sin embargo, me quedo con muchas cosas, no solo emocionales, sino también del juego, que el equipo intentó y por momentos logró ejecutar".

El trasandino también tuvo palabras para la actuación del ex seleccionado nacional Eduardo Vargas, quien si bien no anotó ni aportó con asistencias, a su juicio cumplió un gran cometido en los ochenta minutos que disputó.

"Le tocaba, como es habitual por su jerarquía, comandar al equipo desde ese aspecto. Fue solidario, fue muy importante en momentos donde necesitábamos retener el balón. También asistió a compañeros y tuvo algunas jugadas para definir. Como decía con el resto del equipo, fue un partido muy valiente", puntualizó el DT,

Con respecto al encuentro de la penúltima fecha ante Ñublense, el entrenador de los itálicos indicó que "tenemos unos cuantos días, así que eso es lo que más me interesa. Ya llegará el momento de analizar al rival, pero sobre todo, queremos hacer un análisis profundo de nuestro equipo para poder corregir, más allá del triunfo".

Es importante señalar que con la victoria de anoche, el elenco de colonia se instaló en la quinta ubicación con 46 puntos y quedó cerca de abrochar su clasificación a Copa Sudamericana, manteniendo viva aun la ilusión de capturar el cupo de Chile 4 par Copa Libertadores.

PURANOTICIA